Critères de pénibilité : le gouvernement donne satisfaction au patronat

C'est donc une forme de victoire pour le patronat, qui se battait pour ne pas mettre en application les critères restants (l'exposition aux vibrations mécaniques, les postures pénibles, la manutention de charges et les risques chimiques) au 1er septembre. Pierre Gattaz, le patron du Medef, qui avait clamé son refus d'appliquer le dispositif selon les termes prévus par la précédente majorité, avait ainsi dit en mai 2017 vouloir "faire sauter le compte pénibilité", quand son collègue de la CPME François Asselin (petites et moyennes entreprises), jugeait au même moment la mesure "inapplicable et incompréhensible".





Enfin, autre changement majeur devrait satisfaire le patronat. Les deux cotisations patronales vouées au financement du compte pénibilité seront supprimées. Elles seront remplacées, précise Edouard Philippe, par un financement "organisé dans le cadre de la branche accidents du travail/maladies professionnelles", la seule excédentaire de la Sécurité sociale, remarque, pour conclure, l'AFP.





Reprenant les mots du patronat, Muriel Pénicaud a salué la fin d'une "usine à gaz", quand la CPME a jugé que la réforme allait "dans le bon sens" et que le Medef y a vu une victoire du "pragmatisme". Chez les syndicats, l'heure était à la déception. Fataliste, Laurent Berger (CFDT) n'était pas ni "en colère" ni "surpris", rappelant que c'était "une promesse de campagne". Philippe Martinez (CGT) a regretté que le gouvernement se mette "au garde-à-vous quand monsieur Gattaz réclame la suppression du compte pénibilité".





Cette réforme est contenue dans une des ordonnances que le gouvernement va recevoir, des mains de l'Assemblée nationale, l'autorisation d'utiliser pour réformer le Code du travail.