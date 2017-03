Fédération FN du Gard : une bien curieuse lettre de menace

Les militants frontistes du Gard sauraient-ils nous en dire plus ? Si la lettre leur a effectivement été adressée, il est possible qu'ils en aient été informés. Or, notre coup de fil à la permanence locale du parti se révèle infructueux. "A ma connaissance, on n'a rien reçu de tel" nous affirme un responsable, surpris de la teneur du message, mais familier avec le nom d'Antoine Baudino . Deuxième essai, auprès de Yoann Gillet cette fois-ci. Le secrétaire départemental du Front national dans le Gard et directeur de cabinet à la mairie de Beaucaire, lui non plus, n'a pas entendu parler d'une telle lettre. "Mais si des gens affirment l'avoir reçue, je ne vois aucune raison de ne pas les croire" tempère-t-il.





Retour à la case départ, donc. Sollicité à maintes reprises, l'auteur du tweet n'a pas encore répondu à nos questions. En attendant, au sein du projet CrossCheck, nous avons décidé de classer cette information dans la catégorie des faits "douteux". De nombreux internautes ont, eux, clairement affiché leurs doutes quant à l'authenticité de la photo. Et ont répliqué en rédigeant eux aussi de fausses lettres, attribuées, cette fois, aux militants FN.