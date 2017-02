Cyberattaques et "propagande" : mais pourquoi Macron serait-il dans le viseur de Poutine ?

Après avoir poussé ses pions dans la présidentielle américaine, Moscou en ferait-elle désormais de même dans la campagne française ? C’est ce que pense Emmanuel Macron, et son staff en est persuadé : l’Etat russe est "en marche" sur Internet, où les attaques informatiques se multiplient sur leurs serveurs, mais aussi en matière de "propagande" via les médias pro-russes.





Dernière salve en date ? Pas plus tard que mardi matin. Une attaque a en effet paralysé les serveurs pendant une dizaine de minutes. Au total, il y en a eu près de 4.000 depuis un mois, selon l'équipe Macron. "On essaie de rentrer informatiquement pour récupérer les données de nos 185.000 adhérents, pour avoir accès aux échanges de mails qui se font au sein de l'équipe ou alors pour avoir accès à des informations confidentielles sur la stratégie de campagne", a rapporté Benjamin Griveaux, le porte-parole d'En Marche, sur iTélé en début de semaine. Avant d'accuser : "La moitié des attaques, et on en a à peu près quelques centaines par jour, provient d'Ukraine, dont on sait les liens qu'elle a évidemment avec les hackers et les personnes responsables de cyberattaques présents en Russie".