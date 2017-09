Dans la tête d'un adhérent Les Républicains après la débâcle

Et... surprise : les questions d'identité n'ont pas vraiment voix de cité chez ces derniers. A la question des valeurs essentielles, la laïcité, souvent brandie par la droite, arrive... en dernier, avec 17%. Ce qui va plutôt à l'encontre des plus récentes polémiques attisées par certains de ses élus, dont la députée Valérie Boyer et la disparition des croix sur les yaourts grecs. Les positions sur la famille et sur la vie humaine, régulièrement citées par François Fillon au moment de la campagne, et pas franchement négligées par le favori à la présidence du parti Laurent Wauquiez, ne recueillent que 18% des suffrages.