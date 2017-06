Dans les coulisses de la photo officielle d'Emmanuel Macron : ces petits détails qui vous ont peut-être échappé

Quant aux livres, ce sont les autres stars de cette photo. On connaît l'amour que porte le chef de l'Etat à la littérature, et plus particulièrement au héros de Stendhal Julien Sorel. Il était donc naturel de retrouver sur cette image un exemplaire du Rouge et le Noir. Autre ouvrage choisi par le président, les Nourritures Terrestres d'André Gide.





Tandis que juste derrière son bras droit trône un volume des Mémoires de guerre du Général de Gaulle que le chef de l'Etat a choisi d'ouvrir, feuilletant minutieusement les pages jusqu'à s'arrêter sur l'une d'entre elles (mais on ne saura pas laquelle). Là encore, un symbole fort. On se souvient du discours d'Emmanuel Macron à Bercy pendant sa campagne scandant : "Comme De Gaulle, je choisis le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite, et même le meilleur du centre".





Dernier détail, et non des moindres, quand on se dit le "maître des horloges", il en fallait bien une sur le bureau. C'est celle que l'on met au centre de la table lors du Conseil des ministres. Et grâce à elle, on sait que la photo a été prise à 20h20.