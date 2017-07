Darmanin annonce une baisse de 13 milliards (et non 10) des dépenses des collectivités territoriales d'ici 2022

Le gouvernement avance là en terrain très, très aventureux. Car la droite, encore très implantée dans les collectivités territoriales, et déjà peu enthousiaste sur l'avenir de la taxe d'habitation. A l'instar de François Baroin, patron (Les Républicains) de l'association des maires de France (AMF) qui, sur LCI, revendiquait "une position plus que réservée". Et d'argumenter : "Les maires sérieux veulent évidemment contribuer au désendettement. On fait de la dette, mais c'est marginal, et ça permet de développer le territoire en créant des emplois."





L'ancien chef de file de Les Républicains pour les législatives se fait donc chantre de l'investissement public : "En baissant les dépenses publiques, ce sont les services publics locaux qui risquent d'être altérés, l'investissement local qui va baisser, les territoires qui n'auront plus de marge pour se développer." Tout n'est pas non plus noir, puisque le maire de Troyes salue la rencontre avec l'exécutif : "Déjà, on se voit, c'est une première information." Mais pas question pour lui de donner son agrément aux baisses annoncées par son ex-camarade de LR : "C'est plus que ce que ne voulons déjà pas."