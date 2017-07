Fin de la gratuité des trains pour les ex-députés, retraites... De Rugy présente ses pistes de réforme de l'Assemblée

Beaucoup l’ignorent mais les anciens députés ayant fait au moins trois mandats peuvent prendre le train à l’œil. Mais ce privilège devrait prochainement appartenir au passé. "Je proposerai dès mercredi que soit supprimée la gratuité sur le réseau SNCF dont bénéficient les anciens députés ayant fait plus de trois mandats. Rien ne justifie un tel avantage. Reconduire cela coûterait 800.000 euros par an à l'Assemblée", explique ce dimanche le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, dans le Journal du Dimanche.





Ce dernier envisage également de mettre fin à l’avantageux système de retraites des députés qu’il souhaite aligner sur celui du régime général pour notamment en finir avec l’antiparlementarisme. "On parlera enfin des députés non plus pour des soupçons mais pour le travail qu’il font", espère-t-il.