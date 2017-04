DÉBAT : LES PETITS MORDENT LES GROS - Répondez à notre instantané du jour

En revanche, presque pas un mot concernant la Russie et l'attaque chimique en Syrie, qui a fait hier, 72 morts. Pourtant, à n'en pas douter, la légitimité de Bachar el-Assad et le soutien du Kremlin vont occuper le débat politique de ces prochains jours. Alors que retenir du débat d'hier ? Quel est le positionnement des uns et des autres ? Que va être l'impact de ce débat sur les "petits" candidats ? Vont-ils grignoter des voix aux "gros" ? Quels sont les discours des candidats sur la Syrie ?