Au gouvernement, on penserait qu"'Al-Nosra fait du bon boulot" : retour sur une intox tenace

ATTAQUE EN RÈGLE





Interrogé, Philippe Poutou s'est est vivement pris à François Fillon et Marine Le Pen : "Question moralité de la vie politique, on est servi. Depuis janvier, c'est le régal. Fillon, il est devant moi : plus on fouille, plus on trouve de corruption. Le Pen, pareil. On pique dans les caisses publiques de l'Europe, et le FN, qui se dit antisystème, se protège grâce à l'immunité parlementaire"