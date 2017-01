Qui est Anne Gravoin, la très discrète femme de Manuel Valls ?

Fille d'un violoniste et passionnée de musique depuis sa plus tendre enfance, il y a une chose qu'Anne Gravoin savait déjà enfant : qu'elle allait jouer du violon classique et en faire son métier. Adolescente, elle entre au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris et en ressort auréolée du premier prix de violon et de musique de chambre. De rencontres en collaborations, Anne Gravoin navigue entre le conformisme du classique et la variété française avec Aznavour ou Laurent Voulzy.





C'est au cours des années 80 que le couple se rencontre. Un flirt sans avenir, alors qu'ils sont étudiants. Lorsqu'ils se recroisent trente ans plus tard, c'est une alchimie toute différente qui lie le couple : "Quand je l’ai revue…Le coup de foudre ! Je suis tombé amou­reux d’elle, depuis on ne s’est plus quit­tés", confiait presque ému, Manuel Valls à Michel Drucker en 2010.





En 2010, Manuel Valls et Anne Gravoin scellent leur amour à la mairie mais pas question pour elle de prendre le nom de son conjoint. Elle conserve son nom, preuve d'une indépendance que l'on dit "à toutes épreuves". D'une précédente histoire, elle donnera naissance à Juliette, en 1992. Avec Manuel Valls, ils sont à la tête d'une famille recomposée de cinq enfants.