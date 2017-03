DÉBAT : QUI A PERDU ? - Répondez à notre instantané du jour

Hier, 9,77 millions de Français étaient devant leur poste. Un débat très suivi donc, où les cinq candidats ont pu, enfin, parler du fond. Selon deux sondages, réalisés pour Le Point et BFMTV, c'est Emmanuel Macron qui a été jugé le plus convaincant et Benoît Hamon, le moins. Et puis hier, l'équipe de "Quotidien" sur TMC, a aussi révélé l'affaire Bruno Le Roux. Le ministre de l'Intérieur a en effet, embauché ses deux filles à l'Assemblée nationale alors qu'il était encore député de Seine-Saint-Denis.