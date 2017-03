Marine Le Pen prétend "défendre les droits des femmes" : un site féministe a décortiqué (et démonté) son discours

Parmi ces "féministes qui ne croient pas à la mutation et à la dédiabolisation de certaines composantes des extrêmes droites", on retrouve des membres d’Attac, du Collectif national pour les droits des femmes, des Effronté-e-s, d’Ensemble !, d’EELV, d’Osez le féminisme ! ou encore du PCF. "Le collectif se donne pour objectif de dénoncer et décrypter la manière dont les partis d’extrême droite et les mouvements traditionnalistes et familiaristes s’adressent aux femmes, notamment en instrumentalisant au besoin le discours féministe. Nous voulons expliquer en quoi leurs actions et déclarations sont dangereuses pour les droits des femmes" pouvait-on y lire.