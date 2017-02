Découvrez comment votre député a dépensé sa réserve parlementaire en 2016

Que font les parlementaires de toute cette manne financière ? Pour le savoir, ruez-vous sur le site de l'Assemblée nationale. En attendant, la somme la plus importante versée en 2016 a émané de la réserve institutionnelle de la présidence de l'Assemblée : 900.000 euros pour la Fondation Robert Schumann, centre de recherche français sur les questions européennes. La même réserve a aussi financé le Conseil d'Etat (250.000 euros), le think tank social-libéral Jean Jaurès (230.000), ou le Domaine national de Chambord (150.000), les Restos du coeur (100.000) et l'institut François-Mitterrand (80.000).





Certains élus ont choisi de concentrer leur manne sur leur collectivité, à l'instar de Georges Ginesta, maire (LR) de Saint-Raphaël (Var), dont la commune vient de faire l'objet d'un rapport de la chambre régionale des comptes pointant la "précarité" de sa situation financière et des "irrégularités" dans la gestion des marchés publics. Les quelque 130.000 euros serviront à des travaux de voirie. Comme d'autres parlementaires, l'écologiste Isabelle Attard a réuni un jury citoyen pour distribuer sa part de réserve. Elle a notamment attribué 7000 euros au Mouvement français pour un Revenu de Base. La députée PS Barbara Romagnan