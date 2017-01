24.000 cyber-attaques ont été déjouées en 2016, selon Le Drian

Et Jean-Yves Le Drian d'entrer dans plus de détails : "Tentatives d'atteinte à l'image du ministère, attaques menées à des fins stratégiques (harcèlement, repérage, espionnage) et même tentatives de perturbation de nos systèmes de drones". Telle est la menace. Mais le ministre l'assure : "Aucune attaque sur le ministère de la Défense n'est parvenue à ses fins".





Pour autant, Le Drian reste très prudent : "Le risque sur les infrastructures civiles, étatiques ou d'importance vitale (dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de la santé, des communications ou des transports) est réel. Tout comme le risque qui pèse sur la vie démocratique et les médias." Il rappelle l'attaque contre TV5 Monde en 2015 et assure que la France a "changé d'échelle, pour ne pas se faire déborder".