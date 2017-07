Démission du général de Villiers : faux pas ou bonne chose pour Emmanuel Macron ?

Conséquence inverse et beaucoup plus préjudiciable pour le président de la République : le risque, par cette démontration d'autorité, d'affaiblir justement son autorité. Une critique largement relayée mercredi dans les rangs de l'opposition et au-delà. "Le président de la République s'est mal comporté", estimait ainsi auprès de LCI Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais. "Il n'a pas été à la hauteur de la fonction présidentielle avec cet excès d'autoritarisme. On n'humilie pas ainsi le chef d'état-major de nos armées dans le contexte actuel."