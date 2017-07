Démission du général de Villiers : une brouille avec Macron pour 850 millions d'euros, mais de quoi parle-t-on ?

Concrètement, le budget de la Défense restera en apparence inchangé par rapport à celui voté par le Parlement en 2016 (32,7 milliards d'euros). Mais l’armée sera en revanche privée des 850 millions de crédits prévus en plus, théoriquement alloués à leur programme d'équipement. Face à la multiplication des opérations et compte-tenu de la vétusté de certains appareils, les militaires ont besoin d'avions de ravitaillement en vol, d'hélicoptères et de blindés. Autant de moyens qui leur font cruellement défaut aujourd'hui sur les théâtres d'opérations.





Face aux députés, le général de Villiers explique, selon plusieurs participants, que l'armée a déjà "tout donné" et que la situation n'est "pas tenable". Des propos qui évidemment vont remonter jusqu’aux oreilles du président de la République.