A peine installé à l'Assemblée, le groupe PS face à sa première "fronde"

On va finir par ne plus s'y retrouver : à l'instar du groupe Les Républicains, certains députés du groupe socialiste à l'Assemblée ont annoncé qu'il voterait la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe, mardi 4 juillet. A peine réélu à la tête du groupe PS à l'assemblée, l'élu de Seine-et-Marne Olivier Faure doit donc faire face à ses premiers dissidents.





Alors certes, ils ne sont pas nombreux, trois pour être précis, et ils pourront difficilement former un groupe, d'autant qu'ils n'envisagent pas de rejoindre Manuel Valls et ses futurs collègues de groupe. Mais il devient évident que la "décomposition" puis "recomposition" de l'Assemblée nationale version 2017 risque de brouiller sévèrement les pistes, comme le laissent penser nos confrères du Parisien.