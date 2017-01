Derrière la vague de démissions au FN, des accusations d'autoritarisme et d'inaction

Dans les Bouches-du-Rhône, 40% des conseillers frontistes ont démissionné. Marseille, qui faisait figure de trophée, depuis la prise de la mairie du VIIe secteur de la ville, n'est pas en reste.





Six membres de la majorité FN ont quitté l'équipe municipale, accusant le maire Stéphane Ravier d'avoir délaissé l'entretien des espaces publics et des équipements sportifs. Tout en dénonçant l'autoritarisme de M. Ravier, qui répond en se félicitant de s'être "débarrassé" de "cette graisse".





Et le maire frontiste d'ajouter : "Il ne reste plus que du muscle. Mieux vaut perdre un peu de poids pour avoir un corps politique encore plus performant."