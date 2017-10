Harcèlement sexuel : les articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal s'affichent dans les ascenseurs de l'Assemblée nationale

Ce placardage intervient alors que plusieurs assisantes parlementaires ont dénoncé des cas de harcèlement chez des députés. Ainsi, Marine Tondelier, élue EELV et ex-attachée parlementaire, a dévoilé dimanche l'existence d'une "liste noire". "Il y avait des noms de parlementaires qui circulaient entre collaboratrices, car on savait qu'il ne fallait pas prendre l'ascenseur avec eux. Il y avait un risque qu'ils vous collent une main aux fesses", a-t-elle déclaré. Enfin, la semaine dernière, une ancienne collaboratrice du député LREM de la 6e circonscription de Moselle Christophe Arend a annoncé avoir porté plainte contre ce dernier pour "harcèlement sexuel" et "agression sexuelle". Quelques jours auparavant, c'était au tour de Jean Lassalle de se voir accuser d'agression sexuelle par Julia Castanier, assistante parlementaire du groupe communiste.