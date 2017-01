Deux ans après Charlie Hebdo, le discours ému et rassembleur de François Hollande

Il y a deux ans jour pour jour, douze personnes perdaient la vie sous les balles de terroristes à Charlie Hebdo. Depuis Charlie, 238 sont mortes dans d'autres attentats en France. Durant ses vœux aux Corréziens ce samedi 7 janvier, François Hollande est longuement revenu sur ces drames.





"Je me souviens de ces familles éplorées. J'ai encore dans le regard ces situations d'incompréhension. Pourquoi là ? Pourquoi ce jour ?", raconte-t-il, ému. "Ces questions, elle nous taraudent tous. Mais ce sont les réponses que nous devons apporter", martèle-t-il.





Le président, qui ne briguera pas de second mandat, a ensuite rappelé la nécessité présente et future de se rassembler pour être plus forts que les terroristes, "être capable d'être un peuple uni qui ne cède en rien sur ses valeurs".