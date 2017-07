Baisse des APL : "scandalisée", l'ex-ministre du Logement Emmanuelle Cosse charge Gérald Darmanin

"Il y a eu des mesures d’économies, qui ont été prises par le gouvernement dans lequel j’étais et qui concernaient des personnes avec des patrimoines très élevés mais en aucun cas il ne s’agissait d’une baisse massive des APL", selon Emmanuel Cosse. Courant 2016, François Hollande avait bien engagé une réforme des aides au logement pour qu’elles ne bénéficient plus aux plus riches.





"Maintenant ça suffit ! Que le gouvernement d’Edouard Philippe et le ministre Gérald Darmanin assument leur baisse des APL et qu’ils assument que leur politique n’est pas une politique d’aide au logement, contrairement à ce que racontait le président de la République pendant la campagne", dénonce l’ancienne ministre.