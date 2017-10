"Dîner de cons", "auto-humiliation" : après l'exclusion ratée de ses membres pro-Macron, LR a la gueule de bois

Mardi soir, le bureau politique des Républicains a approuvé l'exclusion de ses cinq responsables pro-Macron (Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Thierry Solère et Franck Riester). Mais faute de quorum, la plus haute instance du parti devra se réunir à nouveau, le 31 octobre, pour "valider" leur éviction.





Bernard Accoyer, secrétaire général du parti, a essayé de justifier ce fiasco ce mercredi matin sur France 2. "Nous nous serions volontiers passé de cette difficulté qui a été un défaut de quorum. Mais c'est tout à fait compréhensible dans la mesure où nous avons un bureau politique extrêmement nombreux composé il y a trois ans, où les gens ne viennent plus parce qu'ils ont arrêté la politique pour une partie d'entre eux, ou parce qu'ils ne sont plus élus et ne viennent plus à Paris" a-t-il déclaré.