Sécu, déserts médicaux, paquet de cigarette à 10 € : les annonces de Philippe sur la santé

Des annonces du quotidien, qui ont commencé sur le plan sanitaire. D'abord avec la hausse progressive du prix du paquet de cigarettes à 10 euros. Une mesure réclamée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, laquelle avait dit toutefois vouloir une "forte hausse" dès 2018.





Autre annonce confirmée, et déjà annoncée dans son programme par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle : le remboursement, d'ici la fin du quinquennat et "sans aucun reste à charge", des lunettes, des soins dentaires et des aides auditives. Une décision prise aussi pour lutter contre "le renoncement aux soins", 10% des Français couverts par l'assurance-maladie choisissant d'éviter de se rendre chez un dentiste et 4,1% d'entre eux, chez un opticien.





Enfin, le Premier ministre reste fidèle à la promesse présidentielle d'augmenter les minimas sociaux tels que le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé. Et a promis une "simplification" de l'accessibilité aux droits sociaux pour ceux qui ne les réclament plus. Un non-recours qui, par exemple, se caractérise par le non-versement de 5 milliards d'euros du RSA chaque année, selon l'Observatoire des non recours aux droits et services.