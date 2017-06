Disparition de Simone Veil : 5 choses que vous ignorez peut-être sur l’ancienne ministre de la Santé

Comme le numéro du convoi dans lequel Simone Veil, sa mère et sa sœur Madeleine sont envoyées de Drancy à destination d'Auschwitz-Birkenau. Lors de son séjour dans le camp de concentration, un prisonnier parlant français lui conseillera alors de mentir sur son âge, en disant qu'elle avait plus de 18 ans, pour passer la sélection et éviter l'extermination.