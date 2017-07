"Do you want a picture with me ?" Quand Gérard Collomb veut faire une photo avec un couple de touristes malaisiens

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb s'est rendu dans les allées pavées de Montmartre pour parler sécurité. Après un petit café, et une déclaration aux journalistes, ce dernier s'est baladé aux milieux des touristes et autres badauds qui profitaient du soleil pour visiter un des endroits les plus vus de Paris.





Là, le ministre aperçoit un couple de touriste malaisiens en robe blanche et smoking. Ni une ni deux, le ministre se présente comme le "minister of police" et décide alors de leur demander une photo. Une séquence étrange isolée par BFMTV.