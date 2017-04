Donald Trump : "Je ne connais pas Marine Le Pen"

Donald Trump et Marine Le Pen ne se sont en effet jamais rencontrés. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Du moins du côté de la présidente du FN. En janvier dernier, quelques semaines après l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, Marine Le Pen s'était en effet rendue à la Trump Tower à New York pour rencontrer "The Donald". Sans succès.





Donald Trump ne prédit pas non plus de victoire du parti frontiste en France. Le FN avait pourtant été un fervent soutien du candidat républicain lors de sa campagne et s'était félicité de sa victoire en novembre dernier, parlant d'un "réveil des peuples" et d'un vote "contre le système", y voyant même un évènement annonciateur de sa propre victoire en France.

Plus fort encore, Marine Le Pen était allé jusqu'à affirmer dans La Voix du Nord : "Je ne prends pas Trump en modèle, c'est lui qui met en application ce que je propose". Rien que ça.