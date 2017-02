Donald Trump réclame de l'argent à ses adhérents par texto

Une fois que l'on arrive sur cette page en lien, on présente les modalités pour donner de l'argent. Petites précisions pas négligeables : aucun montant ne peut descendre en-dessous de 35 dollars ; il est possible de donner lieu à un prélevement mensuel ; et, par-dessus tout, il est impératif d'être américain pour donner à son Président.





Ce n'est pas la première fois que Trump demande aux électeurs américains de verser "100 dollars ou plus" (93 euros) à la caisse électorale du RNC (le Comité national républicain) "pour aider le président à continuer à se battre".