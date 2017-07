Droit d’asile, places d'hébergement supplémentaires… Ce que contient le "plan migrants" du gouvernement

Il a ainsi rappelé l’impérative nécessité de trouver une issue aux instabilités géopolitiques à l’origine de ces déplacements migratoires. "Aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés ne trouvera de solutions si nous n’avançons pas" vers la résolution diplomatiques des conflits et la stabilisation politique des États concernées, a souligné Édouard Philippe.





En attendant, un projet de loi qui répond notamment aux critiques des associations et du Défenseur des droits, qui avait pointé "des atteintes aux droits fondamentaux d'une exceptionnelle et inédite gravité", sera présenté en septembre. Quels sont les objectifs de ce texte, qui prévoit notamment une réforme du droit d'asile et un "éloignement effectif" des demandeurs déboutés ?