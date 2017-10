DSK donne une petite leçon de politique à Macron lors de l’hommage à Nicole Bricq

"Du Ceres à En Marche, la vie politique de Nicole Bricq nous raconte l’histoire d’une génération", lance-t-il pour commencer. "Nous voulions du renouveau", poursuit Dominique Strauss-Kahn, en ironisant ainsi sur l'intemporelle volonté de moderniser la vie politique, credo de l'actuelle majorité. Mais en parlant de Nicole Bricq, il parle surtout de lui et de son rendez-vous manqué avec l’Histoire… "Je l’avais convaincue de mon idée de socialisme de la production pour remplacer le vieux socialisme de la redistribution. Et quand on voit aujourd’hui les méfaits, l’explosion des inégalités créées par la financiarisation de la mondialisation, on voit que la cible n’était pas si mal choisie", poursuit l’ancien ministre de l'Economie.





Mais sa charge la plus directe fut certainement celle sur la prétendue fin du clivage droite-gauche, chère à Emmanuel Macron. "Quand on est sûr de ce que l’on pense, on peut faire des compromis avec des adversaires d’hier et peut-être de demain", explique DSK. Pour lui, Nicole Bricq "savait que les valeurs de gauche et les valeurs de droite ne sont pas les mêmes. Que les deux sont nécessaires à l’équilibre de la société, mais que leur opposition dialectique vivra tant que vivra la démocratie". Et d’insister : "Les mêler, ce n’est pas les confondre. Les faire avancer ensemble, c’est savoir garder leur équilibre".