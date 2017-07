E. MACRON : JAMAIS SANS BRIGITTE - Posez toutes vos questions à Bénédicte Le Chatelier et ses invités !

Il y a eu, Yvonne de Gaulle, Claude Pompidou, Anne-Aymone Giscard d’Estaing, Danielle Mitterrand, Bernadette Chirac, Cécilia Sarkozy, Carla Bruni-Sarkozy, Valérie Trierweiler, Julie Gayet et désormais, il y a Brigitte Macron. Jamais loin de son époux, la nouvelle Première dame de France, joue un rôle prépondérant auprès du président de la République. Pendant la campagne présidentielle, déjà, elle s’était imposée en conseillant Emmanuel Macron lors de la préparation de ses discours, ou encore, en s’affichant avec lui sur scène, lors du premier et du second tour de l’élection présidentielle. Depuis, Brigitte Macron se fait plus discrète, mais sa popularité ne retombe pas pour autant. Elle recevrait en effet, entre 200 et 250 lettres par jour, nécessitant ainsi le recours à dix personnes à temps plein, sur les 75 personnes qui composent le service courrier de l’Elysée. Au-delà de cela, son rôle de Première dame devrait faire l’objet d’une clarification. En effet, en avril dernier, sur plateau du 20h de TF1, Emmanuel Macron dénonçait « l’hypocrisie française » autour de ce statut de Première dame. Alors, comment la personnalité de Brigitte Macron influe-t-elle sur le président de la République ? Que rôle souhaite-t-elle occuper ? Prend-elle trop de place ? Risque-t-elle d’empiéter sur les prérogatives des ministres ? Faut-il créer un statut de Première dame ? Quid du budget alloué à son service ? La popularité de Brigitte Macron sert-elle le président de la République ? Quelles sont les différentes entre Brigitte Macron et les précédentes Premières dames ?





