Echange œil de verre contre urne funéraire : la saga Le Pen à Montretout racontée dans un livre

On se croirait dans la maison de la famille Adams. L'ouvrage Dans l'enfer de Montretout, d'Olivier Beaumont, dont Le Parisien publie des extraits mercredi, rapporte des anecdotes insolites sur le fameux domaine des Hauts-de-Seine qui a vu grandir Marine Le Pen, et dont on pensait tout connaître ou presque.





Un épisode saute aux yeux, s'il l'on peut se permettre. Il concerne la longue période où, dans les années 1980, Jean-Marie Le Pen se livrait à un règlement de comptes en public avec son ex-épouse, Pierrette. Cette dernière a emporté dans son vanity case un objet très précieux pour le fondateur du FN : son œil de verre de secours. Jean-Marie Le Pen, qui vient d'entrer à l'Assemblée grâce au scrutin proportionnel de 1986, est inquiet : que se passera-t-il si son œil de verre habituel se décroche en pleine séance de questions au gouvernement ?