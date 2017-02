Election présidentielle : comment voter par procuration ? On vous explique tout

Vacances, j'oublie tout ? Mais pas de voter. En augmentation constante depuis sa mise en place en 1975, le vote par procuration va concerner de nombreux électeurs dans quelques semaines. En 2012, lors de l'élection présidentielle et alors que le premier tour tombait pendant les vacances scolaires de toutes les zones, 1,5 million de Français y avaient eu recours. Cette année, la configuration calendaire étant presque la même - les zones A et B étant en congés le 23 avril prochain -, il va falloir à nouveau se pencher sur cette démarche grandement simplifiée en 2003, et qui permet de faire voter quelqu'un à sa place. A condition de bien respecter les règles en vigueur.