Emmanuel Macron : 3 choses à savoir sur sa femme Brigitte

Très discrète avant la mise au jour des ambitions présidentielles de son mari, Brigitte Macron, 63 ans, est de plus en plus sous la lumière. Les Français ont commencé à la découvrir dans le numéro du 14 avril 2016 de Paris Match, au moment où Emmanuel Macron, alors encore ministre de l'Economie, venait de lancer son mouvement politique "En Marche !".





Dans ce numéro, Brigitte Macron, dite "Bibi" et âgée de plus de 20 ans que son mari (il en a 39), se prêtait au jeu de la "peopolitisation" : elle y raconte son quotidien, sa décision de le suivre à plein temps et leur complicité évidente. En bonus, on y apprend également que le chien du couple s’appelle "Figaro", sans dire s'ils ont choisi ce nom en référence au personnage de Beaumarchais ou au quotidien de droite.