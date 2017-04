Comment voter par procuration ? On vous explique tout

DEVOIR CITOYEN - Comme à chaque scrutin, les Français vont avoir recours en masse au vote par procuration pour l'élection présidentielle, les dimanches 23 avril et 7 mai prochains. D'autant que le premier tour tombe pendant les vacances scolaires de printemps des zones A et B. En 2012, les procurations avaient représenté plus de 5% des suffrages au second tour.