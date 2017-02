Embauche de ses deux enfants au Sénat : François Fillon aurait payé sa fille 27% de moins que son fils

C’est d’abord Marie, l’aînée, qui aurait été engagée par son père pendant 15 mois pour la somme de 3.800 euros brut mensuels. Elle est alors âgée de 23 ans et vient tout juste de terminer ses études de droit. À son départ, en 2007, elle est remplacée par le cadet de la famille, Charles, encore étudiant en droit. Il occupera le poste durant six mois pour 4.800 euros brut par mois, rapporte le Canard. Un écart de salaire considérable, alors que les deux enfants avaient le même âge et le même niveau d'études lors de leur entrée en fonction. Après les accusations d'emplois fictifs, François Fillon peut désormais s'attendre à être taxé d'appliquer l’inégalité salariale.