D'opposant à "évolué", Edouard Philippe encore flou sur la PMA

En effet, après avoir écrit une tribune avec Nathalie Kosciusko-Morizet sur le sujet, dans laquelle il expliquait qu'il s'y opposerait "résolument", voilà qu'Edouard Philippe a "évolué" sur le sujet, lors d'un débat avec le biologiste Jacques Testard. "Soit parce que j'ai rencontré des femmes célibataires, des couples lesbiens, qui ont recours à cette technique, en Belgique ou en Espagne. Là encore, je ne dis pas que c'est bien, mais je vois que ça suscite, ce que ça permet." "Toute la société évolue. Les mêmes qui en 2013 vous disaient 'jamais nous n'autoriserons le mariage homosexuel, et s'il arrivait nous le supprimerions le moment venu, aujourd'hui vous disent 'non on ne le supprimera pas'."





Il faudra se contenter de "l'évolution" du Premier ministre, sans savoir précisément où elle va le mener, comme n'ont pas manqué de le faire remarquer certains internautes.