Débat face à Jean-Luc Mélenchon : "Si Edouard Philippe se fait démolir, c'est pour la bonne cause"

LCI : Pensez-vous que le débat de ce soir entre Edouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon sera équilibré ?

Philippe Moreau-Chevrolet : Non, le débat s’annonce très déséquilibré. Jean-Luc Mélenchon est au sommet de son influence politique, il est aujourd’hui la seule force d’opposition audible. Mais Edouard Philippe n’est pas un bon communicant et il a du mal avec les interviews télévisées. De plus, le Premier ministre est écrasé par le président, redevenu un hyperprésident époque Sarkozy. Il sera difficile pour lui de ne pas se faire dominer par la bête télévisuelle qu’est Jean-Luc Mélenchon.

LCI : Donc Edouard Philippe participe à ce débat en sachant qu’il a de forts risques de se faire dominer ?

Philippe Moreau-Chevrolet : Oui, le match de ce soir est à haut risque. Mais il va permettre au gouvernement de mettre l’accent sur le clivage mondialisation/anti mondialisation et non droite/gauche et d’ancrer Jean-Luc Mélenchon comme la principale force d’opposition au gouvernement. En gros, si Edouard Philippe se fait démolir ce n’est pas grave, c’est pour la bonne cause. Car En marche et Emmanuel Macron cherchent à avoir les membres de La France insoumise comme seuls opposants. Si le président y parvient tout au long de son quinquennat, c’est gagné pour lui. L’envie de l’exécutif est également de faire une réédition du débat d’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Même si Jean-Luc Mélenchon maîtrisera mieux ses sujets, Edouard Philippe va tout tenter pour le faire sortir de ses gonds et apparaître calme, pondéré, modéré. Son but va être de montrer que Jean-Luc Mélenchon est excessif, il va espérer qu’il déraille, qu’il en rajoute dans la caricature.