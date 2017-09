Ils débattent ce soir sur France 2 : quels enjeux pour Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe ?

Il aura notamment à coeur de proposer, face à Edouard Philippe, un moment de "cohérence contre cohérence", estime Alexis Corbière, qui ne souhaitait pas dévoiler à LCI le contenu des interpellations qu'adressera le leader des Insoumis. "Jean-Luc Mélenchon est un amoureux du débat", poursuit Alexis Corbière. "Il est en désaccord total avec Edouard Philippe, mais il n'a pas de compte à régler avec lui." Pour son lieutenant, l'ex-candidat à la présidentielle apparaîtra comme "le premier de cordée de l'opposition populaire" au gouvernement.





Un statut de chef de l'opposition autoproclamé qui irrite d'ailleurs au plus haut point ses adversaires socialistes. Dans un communiqué, le PS a ainsi dénoncé le choix de France 2 "qui participe à installer l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule opposition dans le pays", y voyant "le petit jeu d'une majorité qui choisit son opposition et d'une opposition qui se rêve unique et solitaire". "C'est assez piquant", répond Alexis Corbière, "d'imaginer, pour débattre face à Edouard Philippe, quelqu'un qui n'a pas voté contre la confiance au gouvernement".