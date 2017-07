Emmanuel Macron au Congrès : institutions, justice, Europe... Voici ses principales annonces

Parmi les principales annonces institutionnelles, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'accélérer le calendrier législatif, estimant que "leur rythme de conception doit savoir répondre aux besoins de la société". Il propose notamment de "simplifier la navette" législative (c'est-à-dire les passages successifs du texte entre l'Assemblée et le Sénat), et la possibilité pour les députés de "voter la loi en commission", alors qu'elle ne l'est actuellement qu'en assemblée plénière.





Le chef de l'Etat propose en outre "une évaluation complète" des principales lois "dans les deux ans" qui suivent leur adoption, afin de tester leur efficacité. Il souhaite en outre une forme d'audit des lois anciennes, afin de lutter contre l'inflation législative.