Macron au Figaro : "L’Europe n’est pas un supermarché mais un destin commun"

Face à la montée des extrêmes et des régimes autoritaires, face aux inégalités qui s'aggravent dans le monde, c'est à l'Europe de "gagner la bataille" pour "la liberté et la démocratie [...], assurer la justice sociale et préserver notre planète à travers le climat", a estimé le président. La France pourra y avoir "une capacité motrice" mais seulement si elle se réforme d'abord.





Les crises dans le monde "sont issues pour partie des inégalités profondes engendrées par l'ordre mondial, et du terrorisme islamiste. À ces déséquilibres s'ajoute celui du climat [...] Nous allons gagner cette bataille dont l'Europe porte la responsabilité" car c'est "le seul endroit au monde où les libertés individuelles, l'esprit de démocratie et la justice sociale se sont mariés à ce point".