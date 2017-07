Emmanuel Macron : "C'est bien la France qui organisa la Rafle du Vel d'Hiv puis la déportation"

Racisme et antisémitisme. Des mots qu'Emmanuel Macron n'a eu de cesse de marteler. Le Président a pris la suite de ses prédécesseurs à l'Elysée en désignant les deux fléaux qui ont motivé le gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Un gouvernement totalement responsable de la rafle du Vel d'Hiv, perpétrée les 16 et 17 juillet 1942, a-t-il réaffirmé en ouverture de son intervention lors des commémorations des 75 ans de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de France ce dimanche.





Après avoir évoqué Marine Le Pen sans la nommer, le Président français a martelé : "C'est bien la France qui organisa la Rafle puis la déportation et donc, pour presque tous, la mort des 13.152 personnes de confession juive arrachées les 16 et 17 juillet 1942 à leurs domiciles, dont plus de 8000 furent menées au Vel d'Hiv avant d'être déportées à Auschwitz. Parmi elles, 4115 enfants de 2 à 16 ans dont aujourd'hui nous honorons plus particulièrement la mémoire". Une énumération suivie d'un moment de silence.