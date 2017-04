Emmanuel Macron confond Michel Audiard avec … Chevallier et Laspalès !

Durant la campagne, l’ancien ministre de l’Économie de François Hollande a même souvent cité le réalisateur. Par exemple, lors d’un discours à Londres, en février dernier : "On peut essayer, comme disait Audiard. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes !" Problème, justement : cette phrase n’est pas du tout de Michel Audiard, mais des humoristes Philippe Chevallier et Régis Laspalès, dans leur sketch "Le Train pour Pau", pointe ce lundi le Huffington Post.





Une drôle de confusion des genres. Autre problème : personne n’a pris la peine de lui signaler l’erreur. Du coup, le 6 avril, sur RFI, Emmanuel Macron a ressorti sa punchline : "Il y en a beaucoup qui ont essayé de m'intimider. (...) Comme dirait Michel Audiard, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes." Restons donc dans le domaine des citations, et rappelons cette sentence de Françoise Sagan : "La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale." Elle marche aussi avec le beurre sur les tartines.