Emmanuel Macron va s'exprimer devant le Congrès à Versailles : en quoi consiste cette intervention ?

Le Congrès est convoqué par le président de la République et se déroule traditionnellement au château de Versailles, dans l’hémicycle de l’Aile du Midi. Il est régi par un règlement propre, mais son bureau est celui de l’Assemblée nationale. Les députés et sénateurs sont placés dans l’hémicycle non pas par groupes politiques, comme à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais par ordre alphabétique.