VIDÉO - Emmanuel Macron souhaite réduire "d'un tiers" le nombre de parlementaires

"Cette réforme, qui devra être conduite en veillant à la juste représentation de tous les territoires de la République, n’a pas pour but de nourrir l’antiparlementarisme, au contraire. Elle vise à donner aux élus de la République plus de moyens et plus de poids". En visant une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, Emmanuel Macron s'engage ainsi sur une réforme qui ferait passer le nombre d'élus du Palais Bourgon de 577 à environ 380 et du Palais du Luxembourg, de 343 à moins de 230. Et qui passerait par un intense redécoupage électoral, jamais anodin en matière de représentation politique.