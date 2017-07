Macron réunit le Congrès à Versailles : combien coûte un tel événement ?

Six ans plus tard, c'est juste après les attentats de Paris, le 16 novembre 2015, que François Hollande s'était à son tour livré à l'exercice. Avec un budget "resserré" oscillant entre 170.000 et 210.000 euros selon les estimations de l'époque du Parisien/Aujourd'hui en France, on évoquait alors un congrès "low cost".





Claude Bartolone, qui présidait la réunion des deux assemblées parlementaires, aurait à l'époque encouragé ses équipes à ne pas faire de "dépense superflue ni faste". Pour l'anecdote, certains parlementaires se seraient d'ailleurs plaints ne pas avoir eu droit à la moindre collation, mais simplement à une bouteille d'eau.