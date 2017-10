Emmanuel Macron : entretien exclusif dimanche soir sur TF1 et LCI

PAROLE PRESIDENTIELLE - Dimanche soir, Emmanuel Macron accordera un entretien exclusif à TF1 et LCI. Une première pour des chaînes françaises depuis son installation à l'Elysée en mai dernier. L'occasion pour le chef de l'Etat de s'exprimer sur sa politique et sur les chantiers lancés par le gouvernement, mais aussi de répondre aux polémiques qui ont émaillé son début de mandat. L'interview sera conduite par Gilles Bouleau, Anne-Claire Coudray pour TF1 et David Pujadas pour LCI.