Emmanuel Macron fleurit la tombe de Roger Hanin et se fait tacler sur Twitter

Le commissaire Navarro a reçu de la visite. Lors de son déplacement en Algérie, Emmanuel Macron a été déposer mardi 14 février une couronne de fleurs sur la tombe de Roger Hanin. Décédé le 11 février 2015 à l’âge de 89 ans, l’acteur natif d’Alger est inhumé dans le cimetière israélite Saint-Eugèn, où le candidat à la présidentielle s’est rendu en compagnie de David Greenwald, le fils de Roger Hanin.





"C'est une grande figure du cinéma et de l'audiovisuel français et qui a décidé de venir ici se faire enterrer avec son père et de faire le chemin dans l'autre sens" après être parti faire carrière en France, a rappelé Emmanuel Macron. "C'est une décision très forte d'être revenu ici et de dire qu'indépendamment des vicissitudes de l'histoire il y a des fidélités", a-t-il ajouté. Sur Twitter, le président du mouvement En Marche ! a également noté qu’il s’agissait là d’un "symbole de la réconciliation des mémoires à construire entre nos peuples".