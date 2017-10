Emmanuel Macron "président des riches" ? Au fait, c'est quoi être "riche" ?

Les statistiques de l'Insee permettent en outre de retracer l'évolution récente des revenus des ménages les plus aisés. Selon l'enquête publiée en septembre 2017 et portant sur les niveaux de vie de 2015, les revenus des 10% de Français les plus riches ont augmenté en 2015, après une "forte diminution" entre 2012 et 2014. La hausse du niveau de vie est de 1.4% pour les ménages du 9e décile, c'est-à-dire ceux dont les revenus annuels sont supérieurs à 37.000 euros.





L'Insee note que "l'augmentation est de plus en plus marquée à mesure que le niveau de vie s'élève". Autrement dit : plus on est riche, plus on bénéficie de l'embellie de la conjoncture économique.