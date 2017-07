Emmanuel Macron réaffirme la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d’Hiv

"C’est bien la France qui organisa la rafle du Vel d’hiv", par ces mots Emmanuel Macron a réaffirmé la responsabilité de la France lors des commémorations du 75e anniversaire, en présence du premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Le président Macron s'inscrit ainsi dans les pas de Jacques Chirac, qui fut le premier président de la Ve république à admettre la responsabilité de la France. Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs ont été arrêtés par la police française et ont transité par le vélodrome d’hiver avant d’être déportés vers les camps de la mort.