Emmanuel Macron s'exprimera lundi 3 juillet devant le Congrès à Versailles, mais en quoi cela consiste ?

Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera lundi prochain, le 3 juillet, devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles. Il s’exprimera dans cette enceinte la veille du discours de politique générale que doit prononcer le Premier ministre Edouard Philippe devant le Parlement le mardi 4 juillet.





Le Congrès du Parlement est la réunion des deux chambres du Parlement, à savoir l’Assemblée nationale et le Sénat. La Constitution prévoit trois cas de réunion du Congrès :





- Depuis 1958, le Congrès peut être réuni en vue d’une révision de la Constitution.

- Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Congrès peut être réuni pour entendre une déclaration du président de la République. Sa déclaration peut être suivie d’un débat, hors de sa présence, qui ne peut donner lieu à un vote.

- Enfin, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Congrès peut également être réuni pour autoriser l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne.





Le Congrès est convoqué par le président de la République et se déroule traditionnellement au château de Versailles, dans l’hémicycle de l’Aile du Midi. Il est régi par un règlement propre, mais son bureau est celui de l’Assemblée nationale. Les députés et sénateurs sont placés dans l’hémicycle non pas par groupes politiques comme à l’Assemblée nationale et au Sénat, mais par ordre alphabétique.